Filderstadt (pol)Zwei 19- und 18-jährige Männer sind am Montagabend, gegen 18.35 Uhr, am S-Bahnhof Bernhausen von einer größeren Personengruppe mit Faustschlägen traktiert worden. Hintergrund dafür dürfte die Schlichtung einer Auseinandersetzung gewesen sein, bei der die späteren Opfer kurz zuvor zwei noch unbekannte Streithähne voneinander getrennt hatten. Einer der beiden Kontrahenten trommelte anschließend offenbar seine Freunde zusammen, die wenig später ebenfalls am Bahnhof erschienen und sofort auf die Streitschlichter losgingen. Dabei erlitten die beiden jungen Leute glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wobei der 19-Jährige vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Täter machten sich indes aus dem Staub, nachdem sie mitbekommen hatten, dass die Polizei verständigt worden war. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach der Personengruppe konnten zwei 18 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die bislang noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen jungen Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den übrigen Mitgliedern der Gruppe dauern noch an.