Neckartailfingen (pol) - In der Nacht zum Mittwoch ist die Polizei zu einer Streitigkeit gerufen worden. Ein Mitarbeiter eines Automobilclubs verständigte gegen Mitternacht die Beamten. Er hatte zuvor den liegengebliebenen Volvo eines Clubmitglieds vom "Echterdinger Ei" bis zu einer Adresse in Neckartailfingen geschleppt. Weil das Clubmitglied binnen weniger Tage bereits zum vierten Mal den Abschleppdienst beanspruchte, stellte der Mitarbeiter die erneute Serviceleistung in Rechnung. Dies wollte das Clubmitglied laut Polizei nicht akzeptieren, weshalb zur Klärung die Polizei hinzugerufen wurde. Kurz vor dem Eintreffen des Streifenwagens entfernte der 46-jährige Volvofahrer die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen und versteckte diese. Schnell stellte sich heraus, dass die Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug als den Volvo ausgegeben und vermutlich geklaut waren. Tatsächlich war das Auto seit mehreren Wochen stillgelegt und auch nicht versichert. Als der 46-Jährige bemerkte, dass man ihm auf die Schliche gekommen war, versuchte er zu flüchten und zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber unkooperativ. Er wurde überwältigt und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Neben den finanziellen Auswirkungen der wiederholten Abschleppaktion sieht er nun auch den Folgen einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung entgegen.