ReichenbachAus noch ungeklärter Ursache sind am Montagabend Angehörige einer Wohngemeinschaft in der Stuttgarter Straße aneinander geraten. Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gemeldet. Nachdem die Einsatzkräfte mit zahlreichen Streifenwagen angefahren waren, konnten die Streitigkeiten schnell geschlichtet und die Gemüter beruhigt werden. Ernsthaft verletzt wurde bei den Handgreiflichkeiten niemand. Eine schwangere Frau hatte sich so aufgeregt, dass sie nach Angaben der Polizei vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Was letztendlich zum Unmut zwischen den Familien geführt hatte, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. (pol)