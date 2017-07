Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mehrere Streifenwagenbesatzungen und der Rettungsdienst waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut Polizei nach einer Streitigkeit in einer Echterdinger Gaststätte im Einsatz. Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei ein Streit zwischen zwei 41 und 42 Jahre alten Männern in dem Lokal in der Hauptstraße gemeldet. Dieser war bis zum Eintreffen der ersten Kräfte allerdings durch die anwesenden Zeugen bereits geschlichtet worden. Einer der Beteiligten wurde mit einer Schnittverletzung an der Hand zur Behandlung in eine Klinik verbracht, der Zweite machte Nackenschmerzen und Atemnot geltend, verweigerte aber die Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Der genaue Ablauf des Streits ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Leinfelden-Echterdingen.

