Aichtal-Aich (pol) - Streitigkeiten in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Stockwiesen haben am Montagabend, gegen 23 Uhr, zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst geführt. Zwei 26 und 34 Jahre alte Bewohner waren, laut Polizei, aus nichtigem Grund aneinander geraten. Der zunächst verbal ausgetragene Disput mündete schnell in eine handfeste Keilerei, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes und ein 22-jähriger Mitbewohner konnten die Streithähne bis zum Eintreffen der Polizei trennen. Hierbei erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt wurde. Nachdem der Ältere der beiden Streithähne weitere Tätlichkeiten ankündigte, verbrachte er auf richterliche Anordnung die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers.

