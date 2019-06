Esslingen (pol) Am frühen Sonntagmorgen ist es laut Polizei in einer Esslinger Gaststätte in der Plochinger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Zunächst pöbelte ein 22-Jähriger mehrfach Gäste an, danach verließ er gegen 01.00 Uhr die Gaststätte. Hierbei folgten ihm mehrere Personen, woraufhin es auf der Straße zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf der alkoholisierte 22-Jährige zu Boden ging.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen und traten mehrere Beteiligte im Alter zwischen 26 und 41 Jahren auf ihn ein, ferner soll auch ein ausziehbarer Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Der 22-Jährige kam aufgrund oberflächlicher Verletzungen in ein Krankenhaus. Die angetroffenen Beteiligten standen teilweise erheblich unter Alkoholeinwirkung. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.