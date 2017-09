Neuffen (pol) - In der Stuttgarter Straße kam es am Freitagabend zu einem Streit zwischen einer Inlineskaterin und einer Pkw-Fahrerin. Eine 19-jährige Inlineskaterin fuhr gegen 18.15 Uhr in Richtung Linsenhofen als sie kurz vor der Einmündung zur Goethestraße von einer bislang unbekannten BMW-Fahrerin überholt wurde. Nach dem riskanten Überholvorgang scherte die Autofahrerin unmittelbar vor der 19-Jährigen ein um nach rechts abzubiegen. Als die BMW-Fahrerin kurz danach anhielt um zu wenden, sprach die Skaterin sie auf den Vorfall an und stieß auf Unverständnis. Polizeiangaben zufolge, musste sich die junge Erwachsene zahlreiche Beleidigungen gefallen lassen. Die Polizei Nürtingen sucht nun Zeugen des Vorfalls, welche insbesondere Angaben zu der bislang unbekannten Fahrerin des schwarzen BMW machen können und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

