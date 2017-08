Filderstadt (pol) - Am Samstagmittag gegen 13 Uhr waren ein 46 Jahre alter Radfahrer und seine 41-jährige Ehefrau gemeinsam mit dem Fahrrad auf dem Feldweg von Harthausen in Richtung Sielmingen unterwegs wie die Polizei berichtet. Den beiden Radlern kam ein Mercedes-Sprinter zügig entgegen. Durch Handzeichen wollten die Radfahrer den Pkw-Fahrer zur Geschwindigkeitsreduzierung aufmerksam machen. Nachdem der Pkw-Fahrer anhielt folgte ein Streitgespräch zwischen beiden Partien, in dessen Verlauf der Pkw-Lenker die 41-Jährige zu Boden schubste. Diese verletzte sich dabei am Knie und am Genick, eine sofortige ärztliche Behandlung war allerdings nicht erforderlich.

Anzeige