Nürtingen (pol) - Am Dienstagabend ist es, nach Angaben der Polizei, in gleich zwei Nürtinger Flüchtlingsunterkünften zu Streitigkeiten gekommen. Gegen 22.10 Uhr löste der Disput zweier Männer einen Einsatz für Polizei und Rettungsdienst in der Kanalstraße aus. Offenbar hatte ein 23-Jähriger einen 27-Jährigen beleidigt, was dieser zum Anlass nahm, ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der 23-Jährige erlitt hierdurch leichte Blessuren am Kopf, die jedoch nach eingehender Beurteilung des Rettungsdienstes keiner medizinischen Behandlung bedurften. Beide Männer werden entsprechend zur Anzeige gebracht.

Anzeige

Nur kurze Zeit später, gegen 22.20 Uhr, kam es aus, wie die Polizei schreibt, nichtigem Anlass zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Unterkunft in der Brückenstraße. Ein alkoholisierter 24-Jähriger soll einen 39-Jährigen mit einem Messer bedroht haben.

Anzeige

Als ihm dieses durch weitere Bewohner abgenommen wurde, bewarf er den 39-Jährigen mit einem Teller und fügte ihm hierdurch eine Verletzung am Bein zu, die in einer Klinik ärztlich versorgt werden musste. Da sich der 24-Jährige auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.