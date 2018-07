Anzeige

Altbach (pol)Nachdem aus einer Personengruppe heraus die Freundin eines 19-Jährigen belästigt worden ist, gerieten insgesamt zehn Personen in eine handfeste Auseinandersetzung. Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr wollte der 19-Jährige nach Polizeiangaben die Personengruppe am Altbacher S-Bahnhof/Neckarwasen zur Rede stellen. Daraufhin wurde er von mehreren bislang unbekannten Tätern mit Schlägen und Tritten angegangen und leicht verletzt. Die Gruppierung flüchtete und konnte trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.