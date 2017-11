Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Donnerstagnachmittag ist ein Streit unter Taxifahrern am Stuttgarter Flughafen eskaliert. Die beiden 62 und 48 Jahre alte Männer trafen laut Polizeiangaben um 16 Uhr am Ende der Taxi-Wartespur hinter dem Parkhaus P 4 aufeinander. Da sie in der Vergangenheit schon öfters Auseinandersetzungen miteinander hatten, gerieten sie erneut aneinander. Der Streit eskalierte und der Ältere zog ein Taschenmesser und fügte dem Jüngeren mehrere Schnittverletzungen am Unterarm zu. Der Verletzte musste zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.