Esslingen (pol) - Langjährige Streitigkeiten unter jungen afghanischen Männern sind am Donnerstagnachmittag in der Esslinger Innenstadt eskaliert. Kurz nach 16.30 Uhr trafen sich die Landsleute nach Angaben der Polizei zufällig auf dem Bahnhofsvorplatz. Hierbei gerieten zwei 17 und 18 Jahre alte Männer mit einem 20-Jährigen zunächst verbal aneinander. Der Streit artete aus und die Kontrahenten schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Im weiteren Verlauf soll der 18-Jährige ein Messer gezogen und damit auf den Oberschenkel des 20-Jährigen gestochen haben. Dieser erlitt hierbei eine schwere Beinverletzung und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Täter flüchteten zunächst. Sie konnten im Rahmen der Fahndung aber festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie im Anschluss wieder auf freien Fuß entlassen. Die jungen Männer erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.