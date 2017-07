Kirchheim (pol) - Eine 12-Jährige ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagabend gegen 18.45 Uhr ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben war das Mädchen auf dem Spielplatz/Schulhof der Grundschule in Kirchheim/Teck-Jesingen mit etwa gleichaltrigen Kindern in Streit geraten. Hierbei kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten zwischen den sechs Kindern. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass die 12-Jährige durch einen geworfenen Rindenmulch, einen Stein und einen mitgeführten "Fidget-Spinner" (Spielzeug) getroffen und leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und Beteiligung jedes Einzelnen dauern an.

