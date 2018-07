Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol/lh)Ein Streit unter Geschwistern hat am späten Donnerstagabend vor einem Gebäude in der Magellanstraße zu einem Einsatz von mehreren Polizeistreifen geführt. Aus noch ungeklärter Ursache waren nach Polizeiangaben gegen 22.45 Uhr eine 31-Jährige und ihre zwei 30 und 24 Jahre alten Brüder lautstark aneinander geraten. Dabei soll die Frau von einem der Männer in das Gebäude gezerrt worden sein, weshalb Zeugen die Polizei alarmierten. Als die Polizei die Streitenden in ihrer Wohnung antrafen, hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Im vorherigen körperlichen Gerangel war die 31-Jährige und ihr 24-jähriger Bruder leicht verletzt worden. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.