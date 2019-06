Ostfildern (pol) Zwei Männer sind am Dienstagnachmittag in Nellingen in einen heftigen Streit geraten und haben sich auf offener Straße unter anderem mit Messern leichte Verletzungen zugefügt.

Die 30 und 22 Jahre alten Männer gerieten, nach Angaben der Polizei, kurz nach 16.30 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Die Streitigkeiten verlagerten sich ins Freie und die beiden Männer gingen in der Felix-Wankel-Straße mit Messern, einem Beil sowie einem Tischbein aufeinander los.

Die Kontrahenten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 30-Jährige musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Gegen die beiden Verdächtigen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.