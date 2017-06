Hochdorf (pol) - Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist es laut Polizei in einer Asylunterkunft in der Kirchheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 33-jähriger Syrer rauchte im gemeinsamen Zimmer, was seinem 23-jährigen, ebenfalls aus Syrien stammenden Mitbewohner, missfiel. Hierauf kam es zu einem Gerangel in dessen Verlauf der 23-jährige Gesichtsverletzungen davontrug. Außerdem wurde er von seinem Kontrahenten mit einem Messer bedroht.

Die hinzugerufenen Polizisten verwiesen den 33-Jährigen daraufhin der Örtlichkeit, mussten ihn aber unter Anwendung von Polizeizwang nach draußen bringen. Zur Vermeidung weiterer Störungen wurde er in einer anderen Unterkunft untergebracht.