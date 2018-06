Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem handfesten Streit zwischen drei Brüdern ist es am Freitag, kurz vor 13 Uhr in Esslingen, in der Hindenburgstraße gekommen. Bei der Abklärung durch die gerufene Polizei stellte sich heraus, dass ein 47-Jähriger in betrunkenem Zustand mit seinen Brüdern in Streit geriet, wobei er auch mit einem Küchenmesser drohte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte er die Örtlichkeit verlassen. Gegen 14 Uhr kehrte er jedoch wieder zurück und er wurde durch die eingesetzten Polizisten kontrolliert. Aufgrund seiner starken Alkoholbeeinflussung wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Klinik verbracht. Während des Transportes widersetzte er sich gegen die Maßnahmen. Er wurde wegen seines Zustandes stationär in einer Klinik aufgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.