Filderstadt (pol) Zwei Männer im Alter von 61 und 50 Jahren sind am Mittwochmorgen beim Streit um eine Parkbucht körperlich aneinander geraten, sodass die Polizei einschreiten musste. Gegen 9.10 Uhr wartete der 61-Jährige mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schulstraße auf einen gerade freiwerdenden Stellplatz und hatte laut Zeugenaussagen sein Vorhaben bereits durch Blinken angekündigt. Vor dem Wartenden fuhr jedoch ein aus der Gegenrichtung kommender 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einem Zug in die inzwischen freie Parkbucht ein. Die Polizei berichtet, dass es nachdem beide Fahrer ausgestiegen waren, zunächst zu einem Disput kam, der in ein Handgemenge mündete. Durch die Auseinandersetzung trugen beide Männer leichtere Kratzwunden davon, außerdem wurde das T-Shirt des 50-Jährigen beschädigt. Eine medizinische Versorgung der Kontrahenten war jedoch nicht erforderlich.