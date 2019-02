Anzeige

Esslingen (pol) Noch unklar sind die Hintergründe einer Streitigkeit in einer städtischen Unterkunft am Montagabend im Stäffelsweg. Eine erheblich alkoholisierte 32-jährige Bewohnerin war gegen 20 Uhr mit ihrem 31 Jahre alten Zimmernachbarn in Streit geraten. Bei diesem zunächst verbal geführten Disput soll dann auch ein Küchenmesser eingesetzt worden sein, wodurch der Jüngere eine Schnittverletzung erlitt. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.