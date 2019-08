Filderstadt (pol) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Humboldtstraße sind Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagmittag, um zwölf Uhr, ausgerückt. Dort waren zwei 19 und 23 Jahre alte Männer in einen heftigen Streit geraten, der gegenseitige Handgreiflichkeiten nach sich zog. Durch Tritte und Schläge trugen beide Beteiligte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte die Streithähne zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Gegen die beiden Verdächtigen wird wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.