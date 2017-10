Anzeige

Nürtingen-Raidwangen (pol) - Mit vier Streifenwagenbesatzungen musste die Polizei am Sonntagabend einen Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße am Raigerwald schlichten.

Gegen 18.25 Uhr ging ein Notruf aus der Unterkunft ein, dass sich dort mehrere Männer lautstark streiten würden. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung weitgehend beendet.

Wie sich herausstellte, waren zwei deutlich angetrunken Gambier aus nichtigem Grund aneinandergeraten. Der zunächst verbal ausgetragene Disput mündete schnell in einen handfest ausgetragenen Streit. Nachdem mehrere Mitbewohner zunächst vergeblich versucht hatten, den Streit zu schlichten, wurde die Polizei alarmiert. Weil beide Männer immer noch sehr aggressiv waren und der Streit wieder aufzuflammen drohte, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Sie durften anschließend ihren Rausch in den Ausnüchterungszellen des Polizeireviers ausschlafen.