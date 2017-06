Wendlingen (pol) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Asylbewerber ist es in ihrer Unterkunft in der Heinrich-Otto-Straße am Donnerstagabend gekommen. Die Männer gingen etwa gegen 21 Uhr aufeinander los und zogen sich laut Polizei beide leichte Verletzungen zu. Ein 25-Jähriger musste mit einer Schnittverletzung am Fuß vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein 21-jähriger Kontrahent benötigte keine ärztliche Hilfe. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen zum Grund und zum Ablauf der Schlägerei aufgenommen. Neben dem Rettungsdienst waren drei Polizeistreifen im Einsatz.

