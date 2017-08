Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagabend ist es in einer Asylbewerberunterkunft in der

Leinfelder Straße zu einer Rangelei zwischen zwei 23-jährigen Afghanen gekommen. Bei der Streitschlichtung wurde gegen 19.00 Uhr ein 27-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter leicht verletzt. Nachdemsich dieselben Personen kurz nach 02.00 Uhr erneut heftig stritten, wurde einem Beteiligten vorübergehend ein anderer Wohncontainer zugewiesen.

Anzeige