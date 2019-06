Kirchheim (pol) Im Kirchheimer Asylheim in der Charlottenstraße haben sich zwei Iraner am Mittwochabend geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, entbrannte der Streit um das Thema Wäsche-Waschen. Ein 38-jähriger Asylsuchender schlug seinem 28-jährigen Landsmann einen Barhocker auf den Kopf. Der Streit musste von zwei Streifenwagenbesatzungen geschlichtet werden. Der jüngere Mann erlitt eine Platzwunde, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.