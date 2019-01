Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem Streit zwischen mehreren Personen ist es an Silvester gegen 14.40 Uhr in einem Schnellrestaurant am Esslinger Bahnhof gekommen. Ein zunächst verbaler Streit, der sich wegen des "Vordrängens in der Warteschlange" entwickelte, geriet vor dem Schnellrestaurant außer Kontrolle. Ein 37-Jähriger aus Esslingen, der erheblich alkoholisiert war, zog vor der Lokalität plötzlich ein Messer und bedrohte die anwesenden Personen. Die hinzugerufene Polizei konnte den zwischenzeitlich Flüchtenden kurze Zeit später in einer Seitenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Im weiteren Verlauf widersetzte er sich heftig gegen die Maßnahmen. Auf Anordnung eines Richters musste der 37-Jährige die Silvesternacht in einer Zelle des Polizeireviers Esslingen verbringen. Er muss nun mit einer entsprechenden Kostenrechnung und einer Anzeige rechnen.