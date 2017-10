Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Heftig gestritten haben zwei Flüchtlinge am Sonntag gegen 1.45 Uhr in einer Asylunterkunft in Echterdingen. Die Auseinandersetzung endete mit einem Messerangriff, nachdem ein 30-Jähriger einen Kopfstoß seines 22-jährigen Kontrahenten erhalten hatte. Das teilt die Polizei mit.

Der 30-Jährige holte ein kleineres Küchenmesser und ging auf den 22-jährigen mit ungezielten Bewegungen los. Um Schlimmeres zu verhindern, schritt ein 24-jähriger Flüchtling ein und zog sich hierbei leichte Schnittverletzungen zu. Alle drei Beteiligten wurden aufgrund ihrer leichteren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren.