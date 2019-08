Esslingen (pol) Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am späten Freitagabend gegen 23:15 Uhr auf dem Busbahnhof in Esslingen. Als ein 29-jähriger Fahrgast in einen herannahenden Bus einsteigen wollte, obwohl dieser noch nicht angehalten hatte, wurde er vom 71-jährigen Busfahrer auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Im Folgenden entwickelte sich daraus ein Streitgespräch, das dahingehend eskalierte, dass der 29-Jährige versuchte auf den 71-Jährigen einzuschlagen. Dies konnte durch eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife aber noch verhindert werden. Da sich der 29-Jährige vor Ort nicht ausweisen konnte und bei seiner Durchsuchung auch noch eine verbotene Stichwaffe sichergestellt wurde, musste er die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.