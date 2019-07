Esslingen (pol) Ein Streifenwagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, ist am Montag in einen Unfall verwickelt worden. Die Beamten befuhren, laut Polizei, um 17.50 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn die Römerstraße von Liebersbronn herkommend in Richtung Aichschieß. Beim Abbiegen von der K 1213 nach links auf die K 1267 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 46-Jährigen, die in Richtung L 1150 unterwegs war. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.