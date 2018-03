Anzeige

Köngen (pol) - Ein Gesamtschaden von 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagnachmittag gegen 13.55 Uhr in der Schubertstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Caddy parkte aus einem Parkplatz rückwärts auf die Schubertstraße aus und streifte dabei mit dem Heck seines Wagens den vorbeifahrenden Streifenwagen. Dieser wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Verletzt wurde niemand.