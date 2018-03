Anzeige

Esslingen am NeckarBeamte der Bundespolizei haben am Donnerstagmorgen gegen 09.45 Uhr einen 36-Jährigen im Bahnhof Esslingen am Neckar festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften die Personalien des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Beleidigung verurteilte deutsche Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Der wohnsitzlose Mann konnte die noch offene Strafe nicht begleichen, sodass er nun ersatzweise für 80 Tage ins Gefängnis muss. Eine Streife der Bundespolizei brachte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.