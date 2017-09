Anzeige

Esslingen (cid) - Die Polizei hat am Nachmittag nach einem Großeinsatz im Esslinger Stadtteil Zell zwei Männer festgenommen, bei denen es sich um zwei von drei Straftätern handelt, die am späten Samstagabend aus der forensischen Psychiatrie in Zwiefalten geflohen sind.

Einer Streife der Verkehrspolizei fiel gegen 15 Uhr in der Alleenstraße ein Opel auf, der mit zwei Personen besetzt war. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte das Auto, nach Angaben der Polizei, sofort und flüchtete unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln und roter Ampeln die Alleenstraße entlang.

Kurz darauf stoppte der Wagen und zwei Männer flüchteten zu Fuß weiter. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Großfahndung, in die neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch Zivilbeamte, Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnten die beiden Männer, nach einem Hinweis einer Kundin, in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt angetroffen und festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden, die sich in einer Kundentoilette versteckt hatten, um den 30-jährigen Griechen und den 38-jährigen Italiener, denen am Samstag die spektakuläre Flucht aus der Klinik in Zwiefalten gelungen war.

Beide werden jetzt wieder in Justizvollzugsanstalten zurückgeführt. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen wird weiter intensiv fortgeführt. Dieser könnte mit einer dunkelblauen Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen RT-AR 163 unterwegs sein, das am Sonntagabend in Ödenwaldstetten gestohlen worden ist. Hinweise zu diesem Fahrzeug und der gesuchten Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Zeugen, die während der Verfolgung des Opels, insbesondere beim Überfahren der roten Ampel gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.