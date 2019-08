Filderstadt (pol) Weil er eine Stopp-Stelle an der Einmündung der Gartenstraße in die Nürtinger Straße missachtet hat, hat ein 47-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, kurz nach 22.15 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem VW-Bus nach Zeugenangaben ohne anzuhalten und ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten in die Nürtinger Straße ein, weshalb es zur Kollision mit einem in Richtung Neuhausen fahrenden VW Polo eines 20-Jährigen kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Blechschaden dürfte rund 4.000 Euro betragen. Da sich aber bei der Unfallaufnahme herausstellte, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, beschlagnahmten die Beamten dessen Führerschein. Ein Atemalkoholtest hatte einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille ergeben.