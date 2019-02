Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Mehr als einhundert Liter Diesel hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Radlader abgeschlaucht, so die Polizei. Der stand auf einem Betriebsgelände in der Sielminger Straße im Stadtteil Stetten. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt.