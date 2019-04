Leinfelden-Echterdingen (pol)Zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, in der Nähe des Busterminals am Flughafen Stuttgart ereignet hat, werden von der Verkehrspolizei Esslingen Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.

Wie die Polizei berichtet, ist der Audi A 5 eines 27-Jährigen mit einem Stein attackiert worden, als er von der Flughafenstraße nach links Richtung OMV-Tankstelle abbiegen wollte.

An einer roten Ampel musste der Fahrer zunächst halten. In diesem Moment warf ein 29-jähriger Mann, der dort zu Fuß unterwegs war, einen circa 15 x 15 cm großen Stein gegen die linke Fahrzeugseite des haltenden Audis und versuchte die verriegelte Fahrertür gewaltsam zu öffnen. Um weiteren Schaden von sich und seiner Beifahrerin abzuwenden, fuhr der Audi-Fahrer an. In diesem Zusammenhang stürzte der Angreifer auf den Boden und wurde leicht verletzt.

Der 29-Jährige konnte noch an Ort und Stelle von einer Streife des Polizeireviers Flughafen vorläufig festgenommen werden. Hierbei zeigte er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Da auch die Beeinflussung von Betäubungsmitteln nicht auszuschließen war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in eine Fachklinik für Psychiatrie gebracht. Hinweise zur Klärung der näheren Umstände nimmt das Polizeirevier Flughafen unter der Telefonnummer 0711/787800 entgegen.