Kirchheim (red)Am Mittwochabend kam es auf der B 297 zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Skoda befuhr die B 297 von Kirchheim kommend in Richtung Nürtingen. Auf Höhe der dortigen Pferdeklinik staute sich der Verkehr in Richtung Kirchheim zurück. Der Fahrer erkannte das zu spät und versuchte auszuweichen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem aus Nürtingen kommenden Mercedes zusammen, in dem zwei Frauen unterwegs waren. Der Skoda wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert, der Mercedes bleib auf der Straße stehen. Alle drei Insassen der Fahrzeuge zogen sich Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B 297 war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen.