Dettingen/Teck (pol) - Gleich zweimal kräftig gekracht hat es am Montagabend auf der Bundesstraße 465 bei Dettingen. Laut Polizeibericht ereignete sich der erste Unfall gegen 8.30 Uhr, als ein 34-jähriger Autofahrer im dichten Feierabendverkehr in Richtung Lenningen nicht richtig aufpasste. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur bemerkte der Mann zu spät, dass der dort vor ihm fahrende Transporter eines 44-Jährigen deutlich langsamer fuhr und rauschte trotz Vollbremsung ins Heck des Fahrzeugs, das anschließend auch noch auf einen weiteren Wagen aufgeschoben wurde. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des Transporter zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 22000 Euro.

Knapp eine Stunde später im Rückstau durch die einseitige Sperrung der Bundesstraße geschah dann der zweite Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat eine 27 Jahre alte Autofahrerin das Stauende auf der rechten Fahrspur offenbar übersehen. Als sie die gefährliche Situation doch noch erkannte, versuchte sie noch, nach links auszuweichen. Allerdings ohne Erfolg. Es kam zum Aufprall auf den stehenden Wagen eines 34-Jährigen, in dessen Verlauf das Auto der Frau auf den begrünten Mittelstreifen katapultiert wurde. Das andere Fahrzeug landete auf dem rechten Grünstreifen. Die 27-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen, weshalb sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zusammen 9000 Euro. Während der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße immer wieder kurzzeitig gesperrt werden.