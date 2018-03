Anzeige

FilderstadtEin Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen Bonlanden und Plattenhardt hat am Mittwoch zu einem Stau im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Eine 37-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Osttangente von Plattenhardt herkommend in Richtung Bonlanden unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie eine 47-Jährige, die mit ihrem Roller von der Schulstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Durch die Kollision stürzte die Zweiradfahrerin zu Boden und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während der Versorgung der verletzten Frau sowie der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr in alle Richtungen. Der Schaden wird auf 1.400 Euro geschätzt.