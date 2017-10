Anzeige

Wernau (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle B 313 und der Kirchheimer Straße.

Ein 75 Jahre alter aus Ostfildern stammender Fahrer eines Ford Transit war, gegen 6.50 Uhr, von der B 313 an der Anschlussstelle Wernau abgefahren. An der Kreuzung zur Kirchheimer Straße wollte er nach rechts in Richtung Wernau abbiegen. Da sich aber der Verkehr dort zurückstaute, fuhr er trotz durchgezogener Linie geradeaus, um die Kirchheimer Straße in Richtung B 313 zu queren. Ein von rechts kommender 23-jähriger Autofahrer hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren.

Nahezu ungebremst krachte er in die Beifahrerseite des Kleintransporters. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Autos leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert.