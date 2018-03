Anzeige

Esslingen (red) - Insgesamt 70 Meter Starkstromkabel haben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Esslingen von der Baustelle eines Neubaus in der Heinrich-Gyr-Straße gestohlen. Wie die Polizei berichtet brachen die Diebe in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, einen Stromverteilerkasten auf, um die beiden darin angeschlossenen Kabelstränge zu entfernen. Der Wert der etwa 400 Kilogramm schweren Beute wird auf 2500 Euro geschätzt.