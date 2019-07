Nürtingen (pol)Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitag, 20:52 Uhr, in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Weberstraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Zuerst versuchten noch Mitarbeiter mit Feuerlöschern die Rauchentwicklung in den Griff zu bekommen, letztendlich konnte nur durch die Feuerwehr aus Nürtingen, welche mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, der Brand gelöscht werden. Ein zuerst bei der Brandbekämpfung tätiger Mitarbeiter musste mit leichten Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert werden. Insgesamt muss laut Polizei derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro ausgegangen werden.