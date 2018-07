Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Dienstag, um 18.15 Uhr, ist eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Grötzinger Straße in Nürtingen gemeldet worden. Die Feuerwehr überprüfte zwei Wohnungen, die total verraucht waren. Personen wurden nicht angetroffen. Schließlich stellte man fest, dass eine Bewohnerin gegen 17 Uhr im Keller den Badeofen befeuert hatte, um warmes Wasser zu machen. Aufgrund der Wetterlage konnte der Rauch laut Polizei nicht durch den Kamin aufsteigen und drückte infolgedessen in die Wohnungen. Die Räume wurden anschließend gelüftet. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zehn Personen im Einsatz.