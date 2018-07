Starke Rauchentwicklung in Hochhaus in Kirchheim

Feuerwehr ist in der Aichelbergstraße vor Ort

Die Feuerwehr ist am Mittwoch um 13 Uhr zu einem Einsatz in der Aichelbergstraße in Kirchheim ausgerückt. In einer Hochhauswohnung gibt es starke Rauchentwicklung.