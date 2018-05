Anzeige

Esslingen (pol)Am frühen Sonntag hat ein stark alkoholisierter VW-Fahrer im Stadtgebiet von Esslingen gleich mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Der 46-jährige Esslinger geriet gegen 1.15 Uhr zunächst verbal mit seinem Bruder in Streit. Daraufhin setzte er sich nach Angaben der Polizei in seinen VW Golf und fuhr los. Als er auf der Stettener Straße in Richtung Jägerhaus unterwegs war, touchierte er einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite befestigten Poller. Unmittelbar danach wendete er in einer Hofeinfahrt und stieß dabei mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Baucontainer. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Noch in der Stettener Straße beschädigte er einen parkenden Pkw und fuhr wiederum weiter. Die Unfälle waren zwischenzeitlich bereits von mehreren Verkehrsteilnehmern über Notruf der Polizei gemeldet worden, weshalb bereits mehrere Streifenwagenbesatzungen nach dem Unfallfahrer fahndeten. Sie fanden den 46-Jährigen kurze Zeit später in der Parkstraße in der Pliensauvorstadt. Sein silberfarbener VW Golf war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.