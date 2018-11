Anzeige

Nürtingen (pol)Beim Verladen eines Teleskopstaplers in der Straße "Großer Forst" ist am Montagnachmittag ein 56-jähriger Stapler-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr mit dem Fahrzeug über eine Rampe rückwärts auf die Ladefläche eines Lkws. Hierbei rutschte dieser seitlich ab und kippte zur Seite. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Stapler entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro