Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Stadtbahnen sind am heutigen Dienstag in Stuttgart beim Abbiegen zusammengestoßen und entgleist. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden acht Menschen verletzt, sechs davon kamen in ein Krankenhaus. Scheiben und Türen gingen zu Bruch. Die näheren Umstände des Unfalls und die Hintergründe stehen noch nicht fest.

Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei sperrte den Bereich um den Unfallort ab. „Das wird noch Stunden dauern“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag. Die Feuerwehr musste zur Bergung der Fahrzeugteile mit schwerem Gerät ausrücken.

Die Strecken, die von den Stadtbahnen U1, U2, U4, U9 und U14 befahren werden, sind laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG unterbrochen. Es wurden Ersatzlinien eingerichtet, die Passagiere müssen teilweise auch auf Busse umsteigen, um vorwärtszukommen.