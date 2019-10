Esslingen (red)Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr bemerkten Anwohner in der Straße am Schönen Rain im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt mehrere brennende Autos. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Der Brand wurde mit mehreren Löschrohren in Form von Wasser und Schaum bekämpft. Eine Trafostation musste geschützt und später kontrolliert werden. Die beiden Autos brannten vollständig aus. Die Trafostation war vom Brand nicht betroffen.

Eine Betonmauer an der die Fahrzeuge geparkt waren, muss nun genauer begutachtet werden. Die Polizei hat die Umgebung abgesucht, da nach ersten Informationen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Stadtmitte, Hegensberg-Liebersbronn und dem Hauptamt mit 22 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.