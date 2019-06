Ostfildern-Nellingen (pol)Noch völlig unklar ist laut Polizeiangaben die Ursache eines Unfalls, bei dem ein Schüler am Mittwochabend während einer Veranstaltung in der Aula einer Schule in der Straße In den Anlagen schwer verletzt worden ist und der der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wollte der 15-jährige Schüler gegen 20.30 Uhr einen eingeschalteten Ventilator in einen Türdurchgang stellen. Als er dabei den metallenen Türrahmen berührte erlitt er aus noch ungeklärter Ursache einen Stromschlag. Er musste noch vor Ort reanimiert werden und anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Diese dauern derzeit noch an.