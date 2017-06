Esslingen (pol) - Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zu einem Einsatz von Rettungskräften im Leimenackerweg geführt. In einer Wohnung im Hochparterre des Mehrfamilienhauses war die Geschirrspülmaschine in Brand geraten, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Eine 30-jährige bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Kräften anrückte. Eine Ausdehnung des Brandes auf die Küche konnte verhindert werden. Die 30-Jährige hatte Rauchgas eingeatmet und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht, die sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Es entstand lediglich ein Schaden an der Spülmaschine. Die übrigen Bewohner hatten vorsorglich das Haus verlassen.

Anzeige