Esslingen (pol) - Schlecht ausgegangen ist laut Polizei die Spritztour eines Jugendlichen, die dieser in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 1 und 1.30 Uhr, mit dem Wagen seiner Eltern unternommen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 16-Jährige ohne Wissen der Eltern mit deren Pkw unterwegs. Im Bereich der Einmündung Röntgenstraße/Alleenstraße verlor er offenbar die Kontrolle über den Pkw und steuerte diesen über einen großen Stein gegen die Begrenzungsmauer eines Supermarktgeländes. Den havarierten Wagen, an demein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden sein dürfte, ließ der junge Mann stehen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem ihm der beschädigte VW aufgefallen war. Die Beamten konnten den 16-Jährigen zuhause ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Touran musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufenen Öls war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Fremdschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem muss der 16-Jährige mit Konsequenzen beim späteren Erwerb eines Führerscheins rechnen.