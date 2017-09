Neuhausen (pol) - Die Polizei fahndet nach einem Mercedes Sprinter, der offenbar am Donnerstagabend in der Schlosserstraße gestohlen wurde. Der Besitzer hatte das Firmenfahrzeug gegen 19.30 Uhr vor dem Haus abgestellt. Am Freitagmorgen stellte er laut Polizei fest, dass der Wagen fehlt. Nach Zeugenaussagen stand er aber bereits gegen 21.30 Uhr nicht mehr an seinem Platz. Der weiße Sprinter mit Esslinger Zulassung trägt an allen Seiten die Aufschrift einer Stuckateurfirma. Bis auf die Fahrerkabine ist das Fahrzeug fensterlos. In dem mit Regalen ausgebauten Innenraum befinden sich diverse Handwerksgeräten und Maschinen. Hinweise auf den Täter und zum Verbleib des Sprinters nimmt der Polizeiposten Neuhausen unter der Nummer 07158/95160 entgegen.

